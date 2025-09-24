Skip to Main content
Ami Jerusalem Street Food
0
Order Online
Home
/
Chicken Shawarma Pita
Chicken Shawarma Pita
$0
Chicken Shawarma Mods
Select...
Gluten Free Pita
Select...
Add to Cart
1
Shawarma seasoned grilled chicken, hummus, tahini, Jerusalem salad and jalapeno pesto. Served in a pita.
Ami Jerusalem Street Food Location and Hours
(847) 926-7100
148 Green Bay rd., Highwood, IL 60040
Closed
•
Opens Thursday at 11:30AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement